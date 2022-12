Jorginho parla l’agente | “Napoli la nostra casa | Giuntoli lo apprezza molto”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)potrebbe tornare al, il suo agente: “Piazza speciale”. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 col Chelsea. In mattinata Repubblica ha lanciato la notizia di un ritorno aldi. Il giocatore è rimasto sempreaffezionato all’ambiente partenopeo ed alla città e sarebbefelice di indossare di nuovo la maglia azzurra. Joao Santos agente del calciatore hato di questa possibilità ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha detto: “è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea.ha rappresentato lain Italia,il ...

