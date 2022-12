Italia-Brasile | United Cup 2023 | orari prossime partite 30 dicembre | programma | tv | streaming C’è anche il doppio misto!

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In archivio la prima giornata diCup, nuovo torneo di tennis per nazioni che ha preso il posto dell’ATP Cup. In quel di Brisbane l’ha chiuso in parità il primo ciclo dicon il, con il successo di Lorenzo Musetti su Felipe Meligeni Alves che bilancia la brutta sconfitta di Martina Trevisan al cospetto di Beatriz Haddad Maia. Domani 30si completerà invece la sfida con gli altri due incontri di singolari e l’eventualemisto. Sarà Matteo Berrettini ad inaugurare la seconda giornata sul cemento australiano. Alle ore 1.00ne il tennista romano affronterà il brasiliano Thiago Monteiro, in un primo passo verso il suo definitivo rilancio dopo un 2022 martoriato dagli acciacchi. I due si sono già ...

OA Sport

