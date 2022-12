Italia-Brasile 1-1 | United Cup tennis | stanotte il verdetto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È 1-1 in, primo appuntamento degli azzurri nellaCup diattualmente in corso di svolgimento in Australia. Nella notte e nelle prime ore del mattino nel nostro Paese, complice il fuso orario che intercorre tra l’Europa e la terra dei canguri, i nostri alfieri si sono misurati contro le prime pedine verdeoro rimediando una sconfitta e una vittoria. Un bottino in completo equilibrio, quindi, che rimanda tutto ilfinale alla fatidica notte che verrà che vedrà impegnati Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro, Lucia Bronzetti opposta a Laura Pigossi e l’eventuale doppio misto che stabiliranno chi delle due squadre si imporrà definitivamente in questa sfida dedicata alle Nazionali della racchetta., ...

