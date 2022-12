Iran | la protesta italiana fa saltare i nervi a Teheran | convocato l’ambasciatore Perrone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il ministero degli Esteri dell’haitaliano a, Giuseppe, esprimendo una «forte» per «gli atti e le osservazioni di alcuni funzionari italiani che continuano a intervenire negli affari interni» della Repubblica islamica. Dunque, non si è fatta attendere la risposta del regime al colloquio che ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto conMohammad Reza Sabouri,per esprimere l’«indignazione» dell’Italia rispetto a quanto sta avvenendo ine chiedere adi interrompere immediatamente le esecuzioni capitali, le condanne a morte e le violenze contro i manifestanti, aprendo invece un canale di ...

Il Post

... 11 quelli già nel braccio della morte, denuncia l'Human Rights (Ihr) e anche le prime ... mentre nelle strade ragazzi e ragazze continuano ladel colpo del turbante, far cadere con una ...Il ministero degli Esteri iraniano ha così espresso, come riporta l'agenzia di stampa Irna , la "fortedell'per gli atti e le osservazioni di alcuni funzionari italiani che continuano a ... 100 giorni di proteste in Iran Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore italiano a Teheran Giuseppe Perrone. esprimendo la «forte protesta dell'Iran per gli atti e le osservazioni di ...Il ministro Tajani aveva convocato ieri l'ambasciatore iraniano per trasmettere la richiesta italiana di sospensione delle esecuzioni capitali, la fine della repressione violenta delle proteste ...