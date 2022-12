Inter | si ferma Mkhitaryan | out contro il Sassuolo | le condizioni in vista del Napoli

Fcinternews.it

L'attacco partenopeo è seguito da quello die Milan a quota 34 e 29. La Lazio sia 26, mentre Juventus e Udinese a 24. Tra i bianconeri è proprio Vlahovic a vantare il secondo posto di ...Uniti sempre", è la commovente dedica dell'ex portiere dell', protagonista di decine di duelli ... per rendere la sua testimonianza piùnelle parole, per chiunque avesse l'urgenza anche di ... LIVE - Sassuolo-Inter 0-0, grande azione difensiva di Barella che ferma Frattesi 90' - Harroui si mette in proprio, e vedendo l'esito non è stata una grande idea: il suo tiro termina altissimo sopra la traversa. 88' - Gosens attento! In area, il ...18.14 - Niente di grave per Mkhitaryan, sostituito in via precauzionale per una leggera lombalgia. 56' - Non vale la conclusione centrale di Lukaku parata da Pegolo: il ...