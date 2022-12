Inter | sfida al Sassuolo in amichevole | la gara in diretta tv

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nuovaper l’, al lavoro per preparare il big match che andrà in scena tra meno di una settimana con il Napoli a San Siro. Per i nerazzurri, tappa al Mapei Stadium, contro il, già sconfitto in Serie A nella trasferta che si è disputata nella prima parte di stagione. Dzeko tornerà a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

napolipiu.com

SuTV , come si legge sul sito nerazzurro, ci saranno, invece, aggiornamenti e collegamenti nel pre - partita, con le ultime dal dal Mapei Stadium in attesa del fischio d'inizio della. Al ...'Tuttavia, per quando visto finora, appare complicato immaginare un'capace di mettere sotto la squadra di Spalletti, imbattuta e fermata solo due volte sul pari, senza il vero Lukaku. La... Inter sfida il Sassuolo in amichevole: out Brozovic e Lautaro Ultimo test amichevole prima del ritorno del campionato di Serie A e del big match contro il Napoli. A Reggio Emilia, l' Inter sfida il Sassuolo, domani alle ore 17. Per l'occasione… Leggi ...Il doppio ex e la sfida-scudetto: “Nicolò è il mio preferito per intensità e qualità. Zambo è il risultato di un capolavoro di mercato” ...