Inter - Napoli | vietata la vendita dei biglietti ai tifosi residenti in Campania

... tra Irpef e contributi con pagati: si va dai 50 milioni di euro dell'ai 10 del Milan; in mezzo ci sono Lazio con 40, Roma con 38 e Juventus con 30, quindi ilche deve 25 milioni e la ...Stop alla vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania in vista di, big match della sedicesima di A in programma il 4 gennaio. Lo ha deciso il Prefetto di Milano Renato Saccone che ha disposto il divieto anche per coloro che sono in possesso della ...(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Per il big match Inter-Napoli in programma il 4 gennaio prossimo, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella ...Nell’ultima gara amichevole, prima della ripresa del campionato contro il Napoli, l’Inter supera di misura al Mapei Stadium il Sassuolo a termine di una gara dove i nerazzurri hanno costruito tanto, ...