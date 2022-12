Inter | Lautaro Martinez in dubbio per il Napoli | domani il test decisivo

fcinter1908

L'argentino è stato il miglior cannoniere nell'anno solare e in Serie A è entrato in 21 reti della ...Alle 17 al Maipei Stadium c'è Sassuolo -, prove generali per Inzaghi in vista del big - ... che potrebbe prendersi il posto dopo Capodanno, mentreè più probabile che parta dalla ... Inter, la Lu-La già col Napoli per sogno scudetto. “Inzaghi ha chiamato Lautaro e…” Bisogna capire se Brozovic giocherà oppure ci saranno quei tre che hanno fatto belle cose, ovvero Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. La notizia più interessante è capire come Lukaku migliora la sua con ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...