Inter i tifosi ci credono | “Battiamo il Napoli | poi lo scudetto” | San Siro sold out

(Di giovedì 29 dicembre 2022)con 75 milaallo stadio San, i supporters nerazzurriancora nella conquista dello. Nel calcio e nello sport in generale niente, o quasi, è impossibile. Quindi è legittimo che a Milano spondasi creda ancora di poter conquistare il titolo, nonostante ilabbia 11 punti di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi. Ovviamente ci sono anche le altre come Milan, Juve che però hanno un distacco minimo dai nerazzurri. Idell’nella conquista del titolo in Serie A, che però passa inevitabilmente dalla sfida di San: sfidaSimone Inzaghi con ...

ultimecalcionapoli.it

Ad esempio, il 4 gennaio l'riempirà lo stadio per intero, per davvero, compreso il settore ospiti di 4.500 che sarà pieno dinapoletani. Il totale sarà oltre 75mila, che poi è la ...Il quotidiano romano pone l'accento sulla rabbia deiper i giorni concessi dalla Vecchia ... C'è spazio anche per il big match della prossima giornata di Serie A: 'Sei giorni a- Napoli'. E ... Napoli, tifosi scatenati: la notizia ora è ufficiale La carica dei 75mila al Meazza. Per il big match di mercoledì prossimo allo stadio di San Siro sarà tutto esaurito. Gli ultimi tagliandi sono stati venduti nelle scorse ore.L'imbarcata di inizio anno era scritta. «Però poi sapevamo rialzare la testa» ricorda Salvatore Bagni. Era una delle colonne del Napoli tricolore, che puntualmente dopo ...