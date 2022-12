Inter | Acerbi | Napoli? Dipende da come staremo noi | bisognerà essere brillanti' '

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Francesco, difensore dell’, al termine dell'amichevole contro il Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "E' stata un'ottima partita, una partita vera, giocata con forza e questo era importante - ha spiegato il difensore dell'. -afferma- Abbiamo fatto ottime giocate.danoi,con la testa sgombra, ma consapevoli dell'importanza della partita -prosegue- Ci si gioca tutto nel prossimo mese, poi non si recupera più. Lukaku-Dzeko? Coppia forte, c'è anche Lautaro, madalla compattezza di squadra. - ha proseguito- ...

(3 - 5 - 2): 24 Onana; 37 Skriniar (33 D'Ambrosio 71'), 15, 95 Bastoni (36 Darmian 71'); 12 Bellanova (2 Dumfries 71'), 23 Barella (46 Zanotti 84'), 20 Calhanoglu (14 Asllani 71'), 22 ...