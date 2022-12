(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - La costruzione di un impiantoin"è un dossier che devo ancora concretizzare. È unenorme molto, moltochepotrebbe fare in Europa e in, da parte nostra c'è lae in queste ore stiamo cercando di calendarizzare un incontro con i rappresentanti di questa azienda, per capire come possiamo facilitare questa decisione, per favorire questo. È una delle prime cose su cui lavorerò nei prossimi giorni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno.

La Ragione

...che il governoreputa di importanza strategica. Tanti i grandi progetti già messi in piedi che confermano il potenziale della relazione: Tower Semiconductor ( acquisita dall'americana) ...Inoltre,è intenzionata a investire in Italia per un impianto dedicato alla fase di back - ...governo ha causato un'impasse e i tempi si stanno dilatando ma l'esecutivo guidato da Giorgia,... Intel: Meloni, ‘massima disponibilità, importante e strategico investimento in Italia’ Roma, 29 dic. (Adnkronos) – La costruzione di un impianto Intel in Italia “è un dossier che devo ancora concretizzare. È un investimento enorme molto importante, molto strategico che Intel potrebbe fa ...Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy pesano i nuovi fattori internazionali: «Gli investimenti in Germania, Francia e Italia fanno parte di una ...