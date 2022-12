Ingiustificati i controlli negli aeroporti Covid dalla Cina | sconcertanti parole dall' Ue

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'introduzione nei Paesi dell'Unione europea di screening obbligatori per i viaggiatori in arrivoviene ritenuta "ingiustificata"'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Mentre i governi si interrogano come prevenire una nuova ondata di contagie il mondo assiste all'impotenza di Pechino di fronte al virus, l'agenzia Ue così si è espressa in una dichiarazione al riguardo, rimbalzata su diversi media francesi, e ha ricordato che i Paesi dell'Unione hanno "livelli relativamente alti di immunizzazione e vaczione" e "le varianti che circolano instanno già circolando nell'Ue". Proprio per via della maggiore immunità della popolazione europea, e della "precedente comparsa e successiva sostituzione delle varianti ...

... e della 'precedente comparsa e successiva sostituzione delle varianti attualmente in circolazione in Cina', che l'agenzia ha definito 'e le misure di viaggio sui ...... e della "precedente comparsa e successiva sostituzione delle varianti attualmente in circolazione in Cina", che l'agenzia ha definito "e le misure di viaggio sui ... Covid, Ecdc: ingiustificato screening su viaggiatori da Cina L'Europa non vuole chiudere le porte al Covid in arrivo dalla Cina. L'introduzione in Ue di test e screening obbligatori per i ...