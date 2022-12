(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una candidatura con convinzione. Stando a quanto riportato dall’Ansa e dagli organi di informazione più autorevoli, ci potrebbe essere un progetto a Cinque Cerchi nel prossimo futuro in una sede diversa e senza precedenti. Il riferimento è all’. Il Paese, in questione, sta valutando con grande serietà l’ipotesi di lanciarsi nell’avventura del. I Giochi sono una grande opportunità per mettere in mostra le qualità di un territorio e l’asset governativono sta pensando alla fondatezza del progetto. A esprimere idee molto chiare sul tema è stato il ministro dello Sport dell’, Anurag Thakur, che ha rivelato al Times ofl’intenzione dinella sessione del Comitato olimpico internazionale prevista a Mumbai nel settembre 2023. “La sessione del CIO è un ...

OA Sport

Ma anche Cina esono attente. Basta vedere quando Vladimir Putin ha parlato sull'uso nucleare e Modi ha detto che questo non gli aggrada e non è d'accordo. Ci sono state pressioni, quindi tutti ...... assorbiti dai mezzi al fronte, hanno fatto perdere contratti milionari con l'e l'Indonesia, ... quasi quanto la Danimarca (820 milioni),a sborsare altri 42 milioni. Come se non bastasse, ... India pronta a candidarsi per le Olimpiadi Estive del 2036 Anurag Thakur: "È il momento giusto. Il governo sosterrà qualunque iniziativa che vada in questa direzione". Nei progetti di Mumbai i Giochi si dovrebbero tenere nello Stato del Gujarat e la cerimonia ...Guerra in Ucraina diretta oggi 26 dicembre: il giorno di Natale ha segnato l'inizio dell'undicesimo mese dall'aggressione della Russia che, nonostante le difficoltà causate ...