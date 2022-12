Incidente al largo di Baia | si ribalta catamarano | muore lavoratore di cantieri nautici

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Era un grandeche metteva impegno e passione in quello che faceva”, così i colleghi del rimessaggio barche in cui lavorava ricordano Pasquale Corsaro, scomparso all’età di 35 in unin mare aldi. Siamo a Bacoli, quando la mattina di ieri, mercoledì 28 dicembre, unoffshore si. Insieme a Pasquale anche un’altra persona, rimasta ferita e trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per gli accertamenti. Indagini in corso per l’aldiI due stavano testando il natante per conto di un cantiere nautico di, quando questo si sarebbeto per cause ancora da accertare. La barca navigava ad ...