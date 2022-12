(Di giovedì 29 dicembre 2022) Due responsabili dell'accademia internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio sonodalla Procura dicon l'ipotesi di reato dinei confronti di due ex atlete della ...

La Gazzetta dello Sport

... a Veneziaper la manomissione delle tracce di dna: due indagati dopo la denuncia di Bossetti La questione su cui si è pronunciato il tribunale di Venezia - competentemagistrati di ...L'Dopo le dichiarazioni uscite sulla stampa la Procura di Monza inizialmente ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati sulle presunte rivelazioni di due ex atlete della ... Inchiesta sui maltrattamenti alle ex Farfalle: due indagati a Monza La Procura ha iscritto nel registro due responsabili della struttura e della gestione tecnica delle atlete. Sequestrati i cellulari ...Un malore, la morte in casa: è un giallo il decesso di Paolo Feliciani, il medico 33enne trovato morto a Pesaro. Il decesso risale allo scorso 22 dicembre, i funerali sono ...