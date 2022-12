(Di giovedì 29 dicembre 2022) Aborto, libera scelta e maternità sono argomenti che hanno caratterizzato questo 2022 soprattutto dopo che lo scorso 24 giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con la quale, nel 1973, il medesimo organo di giustizia, aveva riconosciuto alla texana Norma McCorvey il diritto di interrompere la gravidanza. Il tema ha infiammato il dibattito americano (e non solo). Ma proprio negli Usa esiste una scuola ad hoc per. E’ la Lincoln Park. A vederla da fuori assomiglia a qualsiasi altrodegli Stati Uniti: mattoni color sabbia,parcheggiati davanti e la bandiera americana che sventola al vento. Ma al suo interno,ai rumori e al via vai diche frequentano le lezioni, si sentono le grida e i ...

Luce

Aborto, libera scelta e maternità sono argomenti che hanno caratterizzato questo 2022 soprattutto dopo che lo scorso 24 giugno la ......in, stato in cui è nata, ultima di quattro fratelli. Il padre Raymond è un veterano del Vietnam, ora vice - sceriffo nella contea di Harris a Houston. La passione per il basket nata all ... In Texas il liceo per madri adolescenti: l'asilo accanto alle aule e i seggiolini per neonati sugli scuolabus - Luce Nella scuola di Brownsville, nello stato del Texas, infatti ogni studentessa è ragazza madre e qui può godere di ogni servizio per una mamma senza ...Ethan Hawke spiega perché La vita è un sogno di Richard Linklater è stato un film molto importante per la sua vita e la sua formazione ...