Ilaria D' Amico parla alla sorella scomparsa e si commuove | Manterrò le promesse che ti ho fatto video

Il Fatto Quotidiano

Gianluigi Buffon, quanto guadagna il miglior portiere della storia del calcio: le informazioni disponibili Sentimentalmente legato da anni alla giornalista e conduttrice televisivaD', ...Spesso invitato in talk show che si occupano di approfondimento politico, Zurlo è stato annunciato come presenza fissa di Che c'è di nuovo, programma di attualità condotto daD'e ideato ... Ilaria D’Amico si commuove a La Confessione (Nove) e si rivolge alla sorella che non c’è più:… “Nel ’94 ho votato Berlusconi e ritornando indietro oggi lo rivoterei ancora”. Così Ilaria D’Amico, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 30 dicembre alle 22.45 su Nove ha raccontato la su ...Un ricordo talmente struggente da mozzare il fiato. Ilaria D’Amico, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 30 dicembre alle 22.45 su Nove, non ha trattenuto le lacrime quando, al termine de ...