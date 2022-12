Il Senato approva la Manovra con 107 sì

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilhato la legge di Bilancio 2023 con 107 voti favorevoli (69 i voti contrari, un astenuto). L'Aula di Palazzo Madama dà così il via libera alla, che doveva essere convertita dalle camere entro la fine dell'anno per non incorrere nell'esercizio provvisorio. La conversione è arrivata con il voto di fiducia, che aveva blindato il testo licenziato dalla Camera (non è stato possibile presentare emendamenti). "Abbiamoto una legge di bilancio non facile. Potevamo rimandare le scelte politiche al prossimo anno ma abbiamo fatto unapolitica scritta in tempi molto rapidi", ha commentato la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno. "La considero una missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, il ...