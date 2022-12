Il prezzo dell' elettricità calerà del 19 | 5% nei primi tre mesi del 2023

la Repubblica

... per il primo trimestre del 2023 ildi riferimento'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela ( con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata ...Una buona notizia: ildi riferimento'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela si riduce del 19,5% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto Arera, l'Agenzia pubblica che fissa le tariffe ... Bollette, scende il prezzo dell'elettricità: -19,5% nel primo trimestre del 2023
Il 2023 inizierà con un calo delle bollette dell'energia elettrica. La conferma arriva in queste ore da ARERA che ha appena ufficializzato il prezzo di riferimento dell'elettricità per il primo trimes ...