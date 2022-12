Il presidente del Senato La Russa | «Il Msi? Me ne frego della liturgia! La verità è che rosicano»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) «Me neLaè che, quando esprimo le mie idee,». IldelIgnazio Lain un’intervista rilasciata al CorriereSera risponde alle critiche piovutegli addosso dopo il post che celebrava su Instagram il Movimento Sociale Italiano. Nel colloquio con Fabrizio Roncone Latiene il punto: «Ripeto: se avessero voluto uno solo per dirigere il traffico dell’aula di Palazzo Madama, avrebbero potuto eleggere un semaforo. Io non rinuncio, e non rinuncerò mai, al mio pensiero». E non sembra preoccupato delle richieste di dimissioni che arrivano da esponentiComunità Ebraica. Dice di aver deciso di intervenire dopo le invocazioni all’onore di ...

Governo

Non va meglio altrove: "Non c'è posto che non sia coperto di sangue a Bakhmut, nella regioneDonetsk, e solo pochi civili continuano a vivere in città", ha detto ilucraino Volodymyr ...Tutto ciò li mette le FDLR nella posizione di influenzare la politicagoverno congolese e le decisioni dello stessoTshisekedi. Per aumentare il controllo economico e politico, le FLDR ... Il Presidente Meloni presiede la riunione del CIPESS PADOVA - Capodanno, tempo di concerti bene-augurali per il 2023 anche in terra padovana. Al Teatro Verdi alle 17 si rinnova il tradizionale appuntamento con il “Concerto ...Sport, simulazioni, energia, supply chain, chip: ecco le previsioni di Werner Wogels di Amazon sulle rivoluzioni tecnologiche del 2023.