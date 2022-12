La Gazzetta dello Sport

Un giro sopra un velivolo insieme ad un sopite speciale, la coppa del mondo. Protagonista il...Si sono conosciuti da adolescenti e non si sono più lasciati. Quella tra Alejandro 'e Linda Raff è una delle storie d'amore più lunghe del calcio. Alcuni mesi fa una vecchia foto della coppia divenne virale sui social e oggi, circa quindici anni dopo, i due hanno deciso ... Il Papu Gomez porta la coppa del mondo ad alta quota Il Papu Gomez è sulla lista dei cedibili in casa Siviglia: ci pensa la Serie A ma il ritorno in Italia sembra improbabile ...Ancora tanta l’euforia in Argentina per la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar lo scorso 18 dicembre dopo un’emozionante finale contro la Francia decisa solo ai calci di rigore. Tra gli eroi della ...