Il mito della parentela tra Benito Mussolini e Bruno Vespa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) di Simone Fontana Il mese di dicembre porta con sé una lunga serie di consuetudini e tradizioni che col tempo hanno finito per scandire le nostre vite e consolidare una cultura condivisa delle festività natalizie: c’è ad esempio chi l’8 dicembre addobba l’albero di Natale e chi preferisce fare il presepe, chi acquista il pandoro e chi proprio non può fare a meno del panettone. Chi conosce a memoria Una poltrona per due e chi invece passa la seraVigilia in compagnia dei classici Disney. Da ormai quasi trent’anni, però, esiste una tradizione che unisce l’Italia da nord a sud e che è diventata parte essenziale del clima natalizio, come e più del proverbiale bacio sotto il vischio: il libro didistribuito nelle librerie. E per celebrare questo rito, inscalfibile nella sua puntualità, abbiamo deciso di dedicare la ...