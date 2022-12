Il meglio del meglio della moda che abbiamo visto quest' anno

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) MOTY Designer of the Year Anthony Vaccarello per Saint Laurent Anthony Vaccarello Anthony Vaccarello Photograph by Pierre-Ange Carlotti, Grooming by Aimi Osada.Anthony Vaccarello e io siamo seduti nel suo maestoso ufficio, ubicato in un hôtel particulier del XVII secolo nella Rive Gauche di Parigi. Lo stilista ha appena presentato la sua collezione donna primavera 2023 per Saint Laurent davanti alla Torre Eiffel e oggi l’atmosfera è così tranquilla che si può sentire Nino, il suo bulldog francese, russare nella stanza accanto. L’ufficio di Vaccarello è arredato in modo minimale, con una scrivania nera ordinata, qualche sedia Pierre Jeanneret e una piccola dormeuse sotto una libreria. «È tranquillo», commenta, sorseggiando un bicchiere d’acqua. Vaccarello ha assunto dal 2016 la guida di Saint Laurent quale sesto direttore creativo del marchio, incluso M. Saint Laurent, e oggi è ormai ...