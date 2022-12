Il figlio è autistico | mamma non trova casa in affitto | in nove le rifiutano un contratto ' Persone senza cuore'

PerugiaToday

Nessuno vuole affitare casa a Caterina e suoDaniel, di 17 anni, perché. Una storia di straordinario cinismo a Palermo , dove Caterina Lo Galbo sta cercando una casa in affitto da oltre un anno, perché quando i proprietari ...Picchia il, padre violento allontanato da casa e indagato per maltrattamenti e lesioni. L'uomo, uno straniero di 57 anni da anni residente a Perugia, difeso dall'avvocato Leonardo Orioli, è ... Perugia, insegue il figlio autistico per casa e lo picchia: indagato padre violento Nessuno vuole affitare casa a Caterina e suo figlio Daniel, di 17 anni, perché autistico. Una storia di straordinario cinismo a Palermo, dove Caterina Lo Galbo sta cercando una casa in ...Una casa che non si trova. Daniel è un ragazzo autistico e nessuno vuole affittare una casa a lui. È accaduto a Palermo.