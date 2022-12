“Il Coraggio dei Bambini” | la tracklist del nuovo album di Geolier

Leggi su zon

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Mancano solo 7 giorni all’uscita dell’tra i più attesi dell’urban italiano e, a grande richiesta dei fan,ha deciso di svelare lae le grandi collaborazioni presenti ne “Ildei” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ovunque venerdì 6 gennaio 2023. Sfera Ebbasta, Guè, Shiva, Lele Blade, Paky sono i nomi che l’artista ha appena svelato, pubblicando un freestyle registrato sui tetti di New York. Si aggiungono ai già annunciati Lazza, Takagi & Ketra, tutti amici e colleghi che l’artista ha voluto nel suo progetto, a testimonianza di una forte stima reciproca. “Ildei” non è solo il titolo del secondo progetto discografico di, ma è anche il modo in cui ha vissuto quello che la ...