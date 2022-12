Il Consiglio Mondiale della Boxe apre agli atleti transgender | «Si facciano avanti se vogliono competere»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Laha intenzione di creare una categoria apposita per glie ha lanciato un appello affinché glisinel 2023. Come riporta il Telegraph, il World Boxing Council sta cercando di introdurre questa nuova categoria e attraverso le parole del suo presidente, Mauricio Sulaiman, ha fatto sapere che si tratta di una questione di sicurezza oltre che di inclusione. Nell’intervista al quotidiano inglese Sulaiman ha dichiarato: «Il prossimo anno il WBC lancerà un “appello globale” affinché glitrans sise, con l’obiettivo di creare una propria lega o un torneo separato. Glitrans non potranno ...

