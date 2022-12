Il calcio piange Pelé | l’annuncio della figlia | “ti amiamo infinitamente”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E’ morto, un gravissimo lutto ha colpito il mondo del. Il brasiliano è stato uno dei calciatori più fortistoria, lottava da tempo contro il tumore al colon. Era stata interrotta anche la chemioterapia, le cure infatti non rispondevano più. Sono già arrivati i primi messaggi di cordoglio, ilha perso un altro campione.morte diè arrivato direttamente dalla, attraverso un post pubblicato su Instagram. “tutto ciò che siamo è grazie a te. TiRiposa in pace“., pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento è stato uno dei calciatori più fortistoria del. Definito O Rei, da calciatore ...

Gravina (Figc): era ile rappresentava riscatto e passione "Un dolore enorme, oggi lo sportun grandissimo, perché Pelé era il, anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco ...Il mondo deluna delle sue più importanti leggende: addio a Pelè , simbolo della Nazionale brasiliana con cui ha vinto per 3 volte la Coppa del Mondo. L'ex calciatore è scomparso all'età di 82 anni ... Pelé è morto: il mondo del calcio piange 'O Rei' Il lutto A darne notizia, sul suo profilo Instagram, la figlia Kely Nascimento: «Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace». La morte di Edson Arantes do Nascimento, d ...Appena venuti a conoscenza della morte di Pelé, immediate i messaggi di cordoglio da parte del mondo sportivo ma non solo ...