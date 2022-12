Il calcio piange Pelè | la leggenda del calcio si è spenta a 82 anni

Leggi su serieanews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il mondo del. Labrasiliana è morto in Brasile all’età di 82. L’ex calciatore era ricoverato in ospedale. Era una notizia ormai nell’aria da diversi giorni, ma in questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale. Labrasiliana delè morto pochi minuti fa all’età di 82. Lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.