(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - Se il 2021 era stato un annomente ricco di eventi, ilnon è stato da meno. Proprio quando la grande emergenza (cioè la pandemia) che aveva contrassegnato il 2021 sembrava essersi chiusa, con il completamentocampagna vaccinale e la predisposizione del PNRR, è arrivata, nel febbraio di quest'anno, un'ennesima crisi gravissima che ha avuto ripercussioni in tutto il mondo: l'invasione dell'Ucraina da parteRussia, che ha – tra le altre cose – contribuito ad inasprire ulteriormente il rialzo delle materie prime e soprattutto dell'energia, portando l'inflazione a due cifre come innon capitava da circa 40 anni. Nel corsocrisi ucraina, l'si è ritrovata in prima fila, con il governo Draghi che ha svolto un ruolo da ...

AGI - Agenzia Italia

d'Italia Valore massimo: 30,6% (22 dicembre) Valore minimo: 19,4% (27 gennaio) Il 2022 è stato, indubbiamente, l'anno did'Italia. L'anno in cui il partito di Giorgia Meloni ha ...D'Amico ha messo le radici nel 1968, fondata daiFrancesco e Mario D'Amico. Oggi è un'... "Prima della pandemia, per esempio, si era registrato undel veganesimo e del biologico. Tuttavia, ... Il boom di Fratelli d'Italia e il tonfo di Lega e Pd. Il 2022 della politica nei sondaggi Nettamente primo partito del Paese, Fratelli d'Italia è cresciuto di oltre dieci punti percentuali negli ultimi dodici mesi. La coalizione si attesta al 47,5% ...AGI - Se il 2021 era stato un anno politicamente ricco di eventi, il 2022 non è stato da meno. Proprio quando la grande emergenza (cioè la pandemia) che aveva contrassegnato il 2021 sembrava essersi c ...