“Il blitz sulla prescrizione? È ora di finirla | per la politica noi vittime siamo carne da macello” La rabbia dei familiari dei morti del Morandi

Il Fatto Quotidiano

... il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato la firmaproroga dell'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa fino al 30 aprile prossimo. 'In Cina si è ...... 65enne cade in un fosso e muore Tragico incidente in autostrada, un mortoA21 Chivasso ...della Finanza a Cavagnolo Percepiscono il reddito di cittadinanza e lavorano in nero in due noti ... “Il blitz sulla prescrizione È ora di finirla: per la politica noi vittime siamo carne da… Covid, Air China a Fiumicino: positivi 5 su 49. Conclusi i test sui passeggeri del primo volo Air China arrivato alle 17.11 da Hangzhou, arrivato a Fiumicino: su 49 – di cui uno in transito – sono sta ...A detta di 'Onda Cero', il Tottenham, pur di beffare l'Inter, ha già messo sul tavolo del Barcellona un'offerta da 15 milioni di euro per Kessie ...