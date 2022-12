I top e i flop del 2022 secondo FQMagazine | dalla shitstorm su Alessandra Amoroso e la mala-gestione del caso Bellavia all’innovazione che porta un solo nome

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) TOP • In una tv sempre più liquida (fuori dal vecchio schermo) e con la crisi del palinsesto (“vedo quello che voglio quando voglio”) il riscatto della tv generalista passa dai grandi eventi. Un rito collettivo per milioni di persone: dal sempre più trasversale Festival di Sanremo alla consacrazione dell’Eurovision Song Contest fino ai Mondiali in Qatar. Milioni, milioni, milioni. Di spettatori e pubblicità. • L’innovazione passa ancora una volta da Rosario Fiorello. Approfitta del bisogno di leggerezza enel mattino di Rai2 un mattin-show con i sapori del varietà. In una fascia passata dall’1 al 16% di share. Viva Rai2!• I casi Montesano ehanno in comune l’aspetto più imnte: i limiti che la tv non sa porsi. La volontà di cavalcare, correndo il rischio, il risveglio con le polemiche di ...