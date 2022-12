I suoni del Natale nella Basilica di San Francesco di Paola

Foggia Città Aperta

... un ritorno discografico e live in grande stile nell'autunno2023 che vedrà la data zero ... che si preannuncia palcoscenico perfetto per i suoi, che in Europa approderanno anche a Barcellona, ...Il loro sound è già chiaro dall'inizio: pop daisognanti e i tempi dispari. La vita in ... o probabilmente il destino, ha decretato la fine di questo interessante progetto nel corso2020. A ... “Capodanni in Puglia”, c'è anche Foggia ma si celebra il 30 ... Il 4 gennaio il producer romano e il polistrumentista di etnia Bwa, originario di una regione al confine tra Mali e Burkina Faso, saranno in concerto con una live band da Santa Libbirata-La Carretteri ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...