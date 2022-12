I primi risultati sui tamponi | qual è la variante individuata sui voli dalla Cina verso l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il caso dei passeggeri provenientipositivi negli aeroporti di Milano a Roma hanno fatto scattare subito l'allarme. L'assessore alla Sanità in Lombardia, Guido Bertolaso ha fatto sapere che di fatto secondo iriscontrati nella giornata di ieri, un passeggero su due è positivo. Ma in queste ore si stanno processando ipositivi per capiree possa essere laarrivata incon i. E a fornire una prima risposta su questo fronte è stato il premier Giorgia Meloni che nella conferenza stampa di fine anno ha affermato: "Infinora l'incidenza di Covid era in calo, assolutamente sotto controllo. C'è questa nuova ...