Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | italiane tutte sconfitte o quasi Vince solo Merano | ma su Gherdeina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E’ un mercoledì molto negativo quello delle squadreche fanno parte dell’. Andiamo a vedere cosa è successo sulle varie piste nelle quali le compagini tricolori erano impegnate. Renon e Vipiteno Broncos hanno rispettivamente ceduto in casa, con i punteggi di 1-3 e 2-4, agli EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel e agli HDD SIJ Acroni Jesenice. Fassa Falcons e Cortina invece sono cadute fuori casa: addirittura 6-1 i primi, pagando dazio contro i Steinbach Steel Wings Linz e l’EC Bregenzerwald i secondi. A imporsi quindi è statoil, che però l’ha spuntata 3-4 contro il, in un derby spettacolare deciso dalla doppietta di Tomasini. Ora è tempo di voltare pagina: la prossima tornata di ...

Al termine di un incontro estremamente combattuto fino alla seconda pausa, la formazione guidata da Nicola Pini infatti stata sconfitta per 8 - 2 suldi casa dal Martigny (MyHockey League) ...... l'Piné non ha deluso le aspettative e ha colto una vittoria fondamentale in chiave classifica. Tre a due per i pinetani il risultato finale di una partita messa inin un primo ... Hockey ghiaccio Ihl, Valpe fa la voce grossa: vittoria tennistica sul Caldaro, 6-2 Tiziano Gianini commenta l’andamento della Spengler, ‘la cui formula aiuta lo spettacolo’, e le prestazioni dei biancoblù: ‘Questo Spacek è dominante’ ...(MG) Nella penultima giornata di Alps Hockey League del 2022, le formazioni di alta classifica steccano tutte in maniera sensazionale, in una clamorosa riedizione sul ghiaccio del gioco di carte […] ...