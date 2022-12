La Gazzetta dello Sport

PROTAGONISTIè l'uomo copertina. Gioca con la voglia di spaccare il mondo, con la prima occasione dopo appena 40". Resta a secco nel primo tempo, ma nella ripresa trova la combinazione ...... grazie a Rodri, prima dell'inizio dell'con un nuovo record stracciato. Doppietta su doppio assist di Grealish e il norvegese diventa il giocatore più veloce a segnare 20 gol in Premier ... Haaland show, batte anche il padre. E il City passa a Leeds Il norvegese con una doppietta trascina la squadra di Guardiola (1-3) e supera il genitore in quanto a gol fatti in Premier. In gol anche Rodri e Stuijk ...ERLING HAALAND SCORED twice on his return to the city of his birth as Manchester City climbed back up to second in the Premier League with a 3-1 win at Leeds. The Norwegian spent his early years in ...