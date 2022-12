Guerra in Ucraina spuntano gli ' Ufo' | la Russia abbatte un oggetto non identificato

la Repubblica

Il ddl da 35 miliardi destina gran parte delle risorse (21 miliardi) alle misure per mitigare gli effetti su famiglia e imprese dei rialzi dei prezzi energetici a causa dellain. ...L'imprevedibilità delle mosse dello stesso Putin, ormai messo alle strette da unainche gli si sta ritorcendo contro, lancia inquietanti ombre sul destino di questi conflitti locali o ... Ucraina-Russia, le news dalla guerra del 28 dicembre. Kiev: comando russo ha lasciato Kreminna nel Lugansk Il sistema di difesa russo si è attivato nella zona di Engels, città della regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale e ha abbattuto un oggetto non identificato ...Una situazione di stallo, in cui nessuno dei due contendenti ha forze e numeri per fare la mossa decisiva. Ma con una variabile: gli aiuti dai Paesi alleati che permetteranno all'Ucraina ...