Guerra in Ucraina | missili russi nello spazio aereo | esplosioni a Kiev | Kharkiv di nuovo sotto attacco Lavrov | “No alla formula Zelensky per i negoziati”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’si è svegliata quest’oggi con il suono delle sirene che annunciava unin tutte le regioni. Secondo il governatore della città meridionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim, 13 aerei dell’aviazione russa e 2 navi portanel Mar Nero sono entrati in azione: un missile è stato segnalato in arrivo sulla città nordorientale di Sumy, altri sono entratiucraino. L’allerta è stata annunciata a, Kherson, Mykolaiv e nella regione occidentale di Zhytomyr. Il sindaco di, Ihor Terekhov, ha riferito che la città si trova dideied è già stata colpita due volte. Anche due villaggi ...

Secondo il capo dell'intelligence di Kiev, Kyrylo Budanov, lainè a un punto morto poichè nè l'nè la Russia, complice l'inverno ma non solo, riescono in questo momento a fare ...Intanto, sul terreno, laRussia -continua. I civili fuggono da Kherson, dove le bombe esplodono "di continuo, è spaventoso". Ma sul fronte negoziati ancora nessuna apertura. Per il ... Guerra Ucraina Russia, le news. Navi russe nel Mediterraneo, Italia: le sorvegliamo Secondo il governatore della città di Mykolaiv, 13 aerei dell'aviazione russa e 2 navi portamissili nel Mar Nero sono entrati in azione, mentre la difesa antiaerea sta funzionando ...