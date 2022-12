Guerra in Ucraina | diretta Pioggia di missili russi Razzo ucraino finisce in Bielorussia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sarebbero 120 i razzi lanciati su tutto il paese finora. Black out: Lviv senza elettricità per il 90%, ma difficoltà anche nei distretti di Kiev e Odessa. Attivata anche la difesa aerea russa a Engels.

la Repubblica

... anche durante l'operazione militare speciale", ha aggiunto riferendosi allain. Secondo la Tass un altro sommergibile nucleare, l'Alessandro III, è stato varato oggi e deve essere ...Sarebbero 120 i razzi lanciati su tutto il paese finora. Black out: Lviv senza elettricità per il 90%, ma difficoltà anche nei distretti di Kiev e Odessa. Attivata anche la difesa aerea russa a Engels. Ucraina-Russia, le news dalla guerra del 28 dicembre. Kiev: comando russo ha lasciato Kreminna nel Lugansk Il primo: la politica estera, tema diventato almeno in apparenza centrale nei mesi seguiti alla guerra in Ucraina e sui cui il presidente dell’Emilia Romagna non è mai stato particolarmente attivo. Il ...Più che una conferenza di fine anno come tradizione vorrebbe, quella appena conclusa da Giorgia Meloni è stata «di inizio mandato». Destreggiandosi tra le 43 domande ...