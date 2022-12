Guerra in Ucraina | diretta Da Kiev a Kherson allarme raid | ' In arrivo 100 missili russi'

Sky Tg24

Intanto, sul terreno, laRussia -continua. I civili fuggono da Kherson, dove le bombe esplodono "di continuo, è spaventoso". Ma sul fronte negoziati ancora nessuna apertura. Per il ...Secondo il governatore della città di Mykolaiv, 13 aerei dell'aviazione russa e 2 navi portamissili nel Mar Nero sono entrati in azione, mentre la difesa antiaerea sta ... Guerra Ucraina Russia, le news. Navi russe nel Mediterraneo, Italia: le sorvegliamo Secondo il governatore della città di Mykolaiv, 13 aerei dell'aviazione russa e 2 navi portamissili nel Mar Nero sono entrati in azione, mentre la difesa antiaerea sta funzionando ...Il presidente della sezione ticinese di Swissoil Paolo Righetti analizza il momento del mercato del petrolio alla luce del ‘braccio di ferro’ in corso a livello internazionale. “I prezzi sono leggerme ...