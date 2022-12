Guardiola | 'Kalvin Phillips ha un fisico perfetto | è così sexy' VIDEO

Sky Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola scherza così in conferenza dopo la vittoria sul Leeds; in precedenza aveva detto che Kalvin Phillips era rientrato dai Mondiali un po' in sovrappeso.