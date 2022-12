Gualtieri vieta i botti da San Silvestro all' Epifania | cosa si rischia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ci prova anche Robertoche ha firmato l'ordinanza chea Capodanno a Roma. Anche quest'anno saràto l'uso di fuochi d'artificio, razzi, petardi e materiale esplodente di altro tipo in occasione dei festeggiamenti di fine anno a eccezione degli spettacoli pirotecnici svolti da professionisti espressamente autorizzati. Il divieto è stato disposto con Ordinanza del Sindaco n.208 del 29 dicembre, sarà in vigore dalle ore 01 del 31 dicembre 2022 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2023. Insomma, niente- almeno sulla carta - dal giorno del veglione alla Befana. "Si tratta di una misura necessaria per garantire l'incolumità fisica delle persone, con particolare riguardo ai minori, nonchè la tutela della pubblica sicurezza e del patrimonio pubblico e privato" commenta in una nota ...