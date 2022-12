Greta Scarano su Totti e Ilary Blasi | “Ho raccontato un grande amore | mi dispiace sia finita”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)fa parte del cast de “I migliori giorni”, la commedia a episodi diretta da Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, in sala il 1° gennaio. Il film è una nuova sfida per l’attrice romana, 36 anni, grandi occhi chiari in cui transitano tutte le emozioni possibili e una carriera vulcanica, da Suburra a Smetto quando voglio, che attualmente la vede sul set di Monte Olimpo di Ferzan Ozpetek e su Paramount+ nella serie Circeo (presto su Rai1). L’attrice ha interpretato anche, la moglie innamorata e solidale di Francesconella serie Sky Speravo de morì prima. Alla domanda se avrebbe immaginato che quel matrimonio da favola potesse finire, risponde: “Francamente no. Ma sono una persona riservata, penso che siano fatti loro. Io houn...

ilmessaggero.it

Che, a sua volta, ha una relazione con Daniela, ovvero la travolgentepronta a tutto, ma proprio a tutto, pur di non perderla. 'Finalmente un ruolo moderno, fuori dagli stereotipi', ...... studiato nei minimi termini per garantire allo spettatore un quadro il più verosimile possibile di quanto accaduto quasi cinquant anni fa, è un cast di primordine che va da, ... Greta Scarano: «Totti e Ilary Blasi Io ho raccontato un grande amore, mi dispiace sia finita» San Valentino. In un turbine di appuntamenti incrociati, telefonate convulse, bugie, Luca Argentero tradisce la moglie annoiata Valentina Lodovini con la giovane bisex Maria Chiara Centorami. Che, a..La serie prodotta da Cattleya in collaborazione con VIS, disponibile ora su Paramount+ e in arrivo presto su Rai1, è un gioiellino di scrittura e accuratezza storica da non perdere ...