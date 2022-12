Greta Beccaglia | “Non è normale che un uomo si senta autorizzato a toccarti”

Fanpage.it

Risultato, l'uomo è stato giudicato quale delinquente e i magistrati lo hanno condannato a un anno e mezzo di reclusione; non solo, egli dovrà versare 10 mila euro alla signorina,, e ...Leggi anche >dopo la condanna: 'Una vittoria per tutte le donne. Ricevo ancora insulti e minacce' Minacce e rapine Le dieci rapine, fra tentate e consumate, risalgono tutte ai primi ... Greta Beccaglia legge le minacce subite dopo la condanna del ... La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Rispondo con un altro Flaiano, che avrebbe probabilmente usato queste parole per descrivere l’attuale stagione dell’Italia: “ Appartengo alla minoranza silenziosa. Sono di quei pochi che non hanno più ...