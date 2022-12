Greener | soluzioni sostenibili per le Pmi | 50mila euro di contributi da Meta e LVenture

(Di giovedì 29 dicembre 2022)Platforms e Inc. eGroup S.p.A. hanno lanciato il nuovo bando “” in collaborazione con Legambiente Onlus e Giovani Imprenditori Confcommercio per finanziaretecnologiche e innovative che supportino la transizione verde di imprese di piccole e medie dimensioni nei settori Retail & GDO, Food, Pharma, Fashion & Luxury, Mobility & Logistics. Le proposte devono presentareinnovative in grado di supportare le aziende o le PMI nell’adozione di modelli di business più, in almeno uno dei seguenti ambiti: Reduce, diminuire le inefficienze aziendali attraverso il risparmio energetico; Reuse, sostenere un sistema economico circolare; Recycle, rafforzareche rispondano alla problematica dello smaltimento dei ...

Il Denaro

Meta Platforms e Inc. e LVenture Group S.p. A . hanno lanciato il nuovo bando "" in collaborazione con Legambiente Onlus e Giovani Imprenditori Confcommercio per finanziaretecnologiche e innovative che supportino la transizione verde di imprese di piccole e ...... ha approfondito la natura del progetto e le modalità di candidatura."Constiamo intercettando e selezionando startup e PMI innovative coninnovative per accelerare la transizione ... Greener, soluzioni sostenibili per le Pmi: 50mila euro di contributi da ... Roma, 21 dic. (askanews) – Meta e LVenture Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano “GREENER”, una call per startup che si propone di selezionare imprese in ...