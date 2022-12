Grande Fratello Vip | Giaele De Donà mette all’angolo Antonella Fiordelisi | ' ' Cerca di separare gli Incorvassi' '

leggo.it

Il racconto sui social Valentina Ferragni, il toccante post sulla famiglia riunita a Natale: 'Il regalo più'. E Chiara commenta così Chiara Ferragni, spunta unsegreto in vacanza con ...Il televoto per l'eliminazione delVIP di questa settimana ha mostrato le seguenti percentuali: Nikita Pelizon al 42%, Oriana Marzoli ... GF VIP, autori esasperati da Onestini e Oriana: lo dicono durante la notte senza peli sulla lingua L'ex concorrente del Grande Fratello, oggi attaccante dell'Ospitaletto in Eccellenza, secondo le accuse, "avrebbe colpito un 26enne" ...Il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, è stato denunciato per rissa: avrebbe colpito un ragazzo di 26 anni, procurandogli diverse fratture, ...