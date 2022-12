Grande Fratello Vip 7 | giorno 101 | commenti al live

Si tratta di una data non casuale: due giorni prima, infatti, terminerà la settima edizione delVIP. In questo modo i due reality non si 'pesteranno i piedi'. Ma cosa sappiamo dell'...Oltre a Enock Barwuah, che dopo l'esperienza alora gioca nella squadra bresciana di Eccellenza, è stato denunciato anche il rapper Prince The Goat, del gruppo 'Slings gangs' e un ...Il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah è stato denunciato per rissa. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia, Enock avrebbe picchiato un 26enne all'esterno di una discoteca. Il ragaz ...Ecco come è oscillato il gradimento del pubblico nei confronti dei personaggi del piccolo schermo in questo ultimo anno di televisione ...