Gli investimenti sostenibili che avvicinano i Balcani all' Europa

Ipsoa

... in scia all'andamento negativo di tutto il settore tecnologico di Wall Street che ha subito...nel mondo post - pandemia e nella compressione dei margini dovuta a un pesante ciclo di......sulla disciplina dei sequestri e su quella in materia di responsabilità penale per tutti... Ci sono poilegati allo sviluppo industriale e al Polo di Taranto, come l'attivazione dei ... Fondi pensione: nuovi adempimenti per gli investimenti ESG Oltre 17mila imprese innovative, contano più di 123mila quote di partecipazione per 81mila soci. Ancora pochi gli unicorni. Tante le iniziative a favore dell'autoimprenditorialità ...(Teleborsa) - UniCredit ha concluso in questi giorni una nuova operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti al consumo originati dalla banca della dimensione complessiva di circa 850.