Vanity Fair Italia

Le due amiche hanno scelto di trascorrere alcuni giorni in montagna insieme trasci e i pasti negli, con loro però anche ...Il singolare evento, infatti, si terrà nella spiaggia libera traAmorino e Delfino Verde. Ritrovo alle 11,30 e alle 12 tutti in acqua. "Sangiorgesi - l'invito degli organizzatori - ... Gli chalet per una vacanza in montagna da sogno Le proposte alternative per salutare il 2022: fiaccolate in montagna, feste in piazza, intrattenimento a teatro e addirittura un cenone in grotta ...Notturno cacciati da Scampia, le minacce alla moglie dell'ex boss:«Ti diamo due ore di tempo». Il racconto del ...