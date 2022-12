Glass Onion | la dimora di Edward Norton sull' isola greca costa 450 milioni di dollari ma è un fake

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La divertente campagna di marketing organizzata da Netflix per il lancio dicomprende un'articolata inserzione immobiliare che riguarda la sontuosa proprietà del personaggio di. Un'privata in Grecia è misteriosamente spuntata su Zillow: si tratta delladel magnate della tecnologia immaginario Miles Bron, interpretato danel mistery Netflix. Grazie al sito web sappiamo anche la sontuosaal centro dell'ha un valore di 450di. Il sito di quotazione Zillow ha offerto uno sguardo all'interno del complesso del fondatore di Alpha Industries, che si estende per 26 acri ...

