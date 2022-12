Giorgia Meloni | «Presidenzialismo impegno da mantenere Covid | utili i controlli non la privazione di libertà La crescita demografica è una priorità assoluta»

Agenzia ANSA

Venendo a tempi più recenti, l'ex volto di Sky ha elogiato il discorso di insediamento di: 'A me è piaciuto perché mi annoiavo molto durante i discorsi di insediamento degli altri - ...Lo ha detto la presidente del Consiglio,, che ha risposto alla domanda 'filosofica' del direttore dell' Agenzia Vista , Alexander Jakhnagiev , nel corso della conferenza stampa di ... Meloni: 'Presidenzialismo una priorità. Sul Covid controlli ma non coercizioni' - Politica (Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 'Quando si parla del tema della congruità bisogna capirsi. Certo non si deve e non si può parlare di ...Arriva anche il sondaggio di fine anno. Il giorno della conferenza stampa del premier Giorgia Meloni che chiude il 2022 anche i sondaggisti fanno il ...